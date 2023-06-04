فرقة المرعشلي تبدع في إنشاد «الله يا الله» على قناة الناس: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة

نشرت قناة الناس، مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لفرقة المرعشلي السورية للإنشاد الديني خلال برنامج «في حضرة المحبوب»، وهي تؤدي أغنية «الله يا الله»، وذلك تحت عنوان «الله يا الله.. جاءت لدعوته ﷺ الأشجار ساجدة».

إنشاد ديني لأغنية «الله يا الله»

وقدمت فرقة المرعشلي، حلقة إنشاد ديني بشكل متقن ورائع مؤدية أغنية «الله يا الله»، وجاء في الابتهالات الخاصة بهم: «جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إِليه على ساق بلا قدم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفًا من البحر أو رشفًا من الديم مثل الغمامة أنى سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي، سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إنّ الكبائر في الغفران كاللمم».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيًا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.