توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار ملحوظ والعظمى في القاهرة 35 درجة

استعرض خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على مدار الأيام المقبلة، خلال الفترة من غد الاثنين حتى الأربعاء المقبل، الموافق 7 يونيو الجاري.

وسجلت هيئة الأرصاد في بيانها، أن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة ستشهد استقرارا في درجات الحرارة، وسترتفع في بعض المناطق بقيمة درجة واحدة، وستنخفض في أخرى بنفس الدرجة.

وأكدت الهيئة، أن 72 ساعة المقبلة ستشهد طقس معتدلا في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كل الأنحاء، فيما تسيطر أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مشيرة إلى أن الحرارة على القاهرة ستتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 5 يونيو

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ستصل غدا الاثنين لـ33، والصغرى 21، والسواحل الشمالية 28 للعظمى، والصغرى 20، وجنوب سيناء 39 والصغرى 27، وشمال الصعيد 38، والصغرى 24، وجنوب الصعيد 44 والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 يونيو

فيما تسجل العظمى في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري الثلاثاء المقبل 6 يونيو نحو 34 والصغرى 22، والسواحل الشمالية 28 والصغرى 20، وجنوب سيناء 38 والصغرى 26، وشمال الصعيد 39 والصغرى 24، وجنوب الصعيد 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 5 يونيو

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري الأربعاء المقبل ستستقرعند 35 والصغرى 22، والسواحل الشمالية 32 والصغرى 21، وجنوب سيناء 38 والصغرى 25، وشمال الصعيد 40 والصغرى 24، وجنوب الصعيد 44 والصغرى 27 درجة.