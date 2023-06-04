مدارس ما بعد الإعدادية 2023.. مكافآت مالية للطلبة وفرص عمل عقب التخرج

مدارس ما بعد الإعدادية 2023، من أكثر الأمور التي يبحث عنها الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية العام الدراسي الحالي 2022/2023، وخاصة الراغبين في الابتعاد عن الثانوية العامة واختيار نظام دراسة بديل.

مدارس ما بعد الإعدادية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أحد المدارس البديلة للثانوية العامة، ويلتحق بها الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتتميز بأنها مجانية، كما يتم منح الطلاب مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، بالإضافة إلى توفير فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، مع الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصل على عدة مزايا، منها شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، وشهادة خبرة من الشريك الصناعي، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

قائمة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتستعرض «الوطن» قائمة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح التقديم لها في العام الدراسي المقبل:

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «أي-تك» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «MCV» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.