«البطولة المشتركة» شعار نجوم الفن في أفلام موسم عيد الأضحى

يوجد عدد كبير من الأعمال الفنية المشاركة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وتنوعت الأعمال ما بين الكوميديا والأكشن والدراما، وغيرها، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز النجوم الذين يقدمون الأفلام تحت شعار «البطولة المشتركة» في هذا الموسم.

- فيلم ع الزيرو

تتعاون الفنانة نيللي كريم مع الفنان محمد رمضان من خلال فيلم ع الزيرو، ويأتي ذلك بعد غياب 4 سنوات عن السينما، وتقدم ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023 بطولة فيلم ع الزيرو في أول تعاون لها مع الفنان محمد رمضان.

- فيلم مستر إكس

يتعاون الفنان أحمد فهمي مع الفنانة هنا الزاهد من خلال فيلم مستر إكس، حيث يجتمع الثنائي في عمل واحد، وهو يعتبر بطولة مشتركة بين الثنائي .

- فيلم بيت الروبي

يجمع فيلم بيت الروبي بين عدد من الأبطال، وهو يعتبر من أعمال البطولة الجماعية، حيث يتعاون كلا من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، والفيلم حوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة ، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد

- فيلم تاج

ينافس الفنان تامر حسني، بفيلم تاج، الذي يجمعه بالفنانة دينا الشربيني، وساندي، تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق .

- فيلم البعبع

أمير كرارة بالتعاون مع الفنانة ياسمين صبري يشاركان في فيلم البعبع خلال المارثون الحالي، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من محمد عبدالرحمن، باسم سمرة، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.