«أكثروا من الصلاة عى النبي».. محمود زين يبدع في الإنشاد على قناة الناس

نشرت قناة الناس، فيديو للشيخ زين محمود، منشد ديني في العديد من الأفلام السينمائية، وهو يقدم فقرة ابتهالات بشكل متقن ورائع، بعنوان «وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد».

إنشاد ديني بصوت الشيخ زين محمود

وقال الشيخ زين محمود، المنشد الديني: «إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد.. وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد.. فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد.. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى، تُكفر بالصلاة على محمد.. فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد.. وعند الموت ترى أمورًا تسرك بالصلاة على محمد.. ولا تخشى من الملكيـن رعبا إذا سألاك قل لهما محمد.. وعند القـبر تحظى بالأمانى وترحم بالصلاة على محمد.. رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.