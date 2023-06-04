مساعد وزير الخارجية الأسبق: 3 أزمات عربية على رأس مباحثات الرئيسين المصري والموريتاني

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى لقاهرة لها أهمية كبرى، موضحا أن مصر وموريتانيا تجمعهما جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، ومصر لها دور رائد في الاتحاد فضلاً عن منظمة دول الساحل والصحراء.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن الأزمات في أفريقيا ستكون على رأس المباحثات، خاصة الأزمة الليبية المرتبطة بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن العلاقات بين المغرب والجزائر والحدود المغلقة بينها ستكون أيضا على رأس الأجندة، بهدف إيجاد مخرج لاختراق الخلاف بين البلدين، في إطار مخرجات قمة جدة والتي دعت إلى لم الشمل العربي.

الأوضاع في السودان على رأس المباحثات

وأضاف أن قضية السودان ستكون بالتأكيد ضمن المباحثات، في محاولة لتهدئة الأوضاع وإيجاد حلول للأزمة، فضلاً عن القضية الفلسطينة، وتشمل الوصول إلى التهدئة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، إضافة إلى المصالحة بين الفلسطينيين.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مكافحة الإرهاب تحتل مكانة مهمة على طاولة البحث، وأن الإرهاب متحرك في أفريقيا، ومصر لديها خبرات كبيرة في التعامل مع هذه القضية، لافتا إلى أن محور التعاون العسكري سيكون أيضا ضمن المباحثات، بهدف تبادل الخبرات بين الدولتين في هذا المجال.

وقال إنه من المتوقع إبرام إتفاقيات تعاون في مجال التعليم والتعليم الديني عبر مؤسسة الأزهر الشريف، والحديث عن البعثات التعليمية في الأزهر وتدريب المدرسين، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

دلالة توقيت زيارة الرئيس الموريتاني لمصر

وعن التبادل التجارى، أوضح أنه يجرى بحث السماح للصيادين المصريين للصيد في المنطقة الإقليمية الحرة، من خلال المنطقة الاقتصادية الحرة لموريتانيا، مشيرًا إلى أن 75% من الدخل القومي لموريتانيا عن طريق صيد الأسماك، كما يجرى بحث زيادة التبادل التجاري في مواد البناء.

وعن دلالة وأهمية توقيت الزيارة، أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ذلك متعلق بترتيبات الزيارة وما يناسب الرئيسين من حيث التوقيت، أما أهميتها إقليميا فأوضح أنها تأتي في وقت تعاني فيه عدد من الدول العربية والأفريقية من أزمات عدة فضلاً عن التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.