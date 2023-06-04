الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية عامة 21 يونيو

أعلنت وزارة النقل، أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بصدد طرح مزايدات علنية عامة، موضحة أنها تشمل حق استغلال بوفيهات ومحلات ووحدات ومبان وكافيتريات بمنياء الإسكندرية لمدة استغلال ثلاث سنوات، وتعقد جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري، وتأمين دخول المزاد بمبلغ 500 جنيه للبوفيهات ومبلغ 15 ألف جنيه للكافيتريات ومبلغ 25 ألف جنيه لمبنى الغطس ومبلغ 1500 جنيه لباقي المحلات والواحدات والمساحات.

حق استغلال ساحات انتظار السيارات الملاكي

كما تشمل المزايدات وفق مستند رسمي لوزارة النقل، حق استغلال ساحات انتظار السيارات الملاكي والأجرة بميناءي الإسكندرية والدخيلة لمدة استغلال سنة واحدة وتجدد لمدد مماثلة وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو الجاري، وجلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو المقبل، وتأمين دخول المزاد بملبغ 50 ألف جنيه.

تفاصيل جلسة المزايدة والاستفسارات

وأوضحت الوزارة أن انعقاد جلستي المزايدة وجلسة الاستفسارات بالدور الثالث علوي بمنبى رئاسة الهيئة باب 4 جمارك 11 سابقاً الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويتم شراء كراستي الشروط والمواصفات من مركز خدمة العملاء بالدور الأرضي بالمبنى اللوجيستي سابقاً بموجب طلب بمبلغ 299 جنيه لكل كراسة بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء ودعم المعاقين، ونسبة التأمين النهائي بواقع 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد.