رسالة دكتوراه: العلاقة بين التضخم والقيمة السوقية للأسهم «عكسية»

توصلت رسالة بعنوان «تقييم دور بورصة الأوراق المالية في التعبير عن حالة الاقتصاد المصري»، إلى نتيجة مفادها أن العلاقة بين معدل التضخم والقيمة السوقية للأسهم والمؤشر العام لسوق الأوراق المالية «علاقة عكسية»، وهو الأمر الذي يتضح في الواقع العملي.

وأظهرت الدراسة أن هذه النتيجة جاءت نظراً لأن أغلب المتعاملين في السوق بصفة يومية، هم صغار المستثمرين، أي أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، كما أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي بهم إلى محاولة تسييل محافظهم الاستثمارية لتعويض الارتفاع الذي يحدث لأسعار السلع والخدمات، وهو الأمر الذي يتفق مع النظرية الاقتصادية.

البورصة معبر غير حقيقي عن الاقتصاد الكلي

كما توصلت النتائج إلى أن البورصة معبر غير حقيقي عن الاقتصاد الكلي، واقترحت الدراسة عدداً من التوصيات، من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير الأسواق المالية وتطويرها، منها:

- السعي إلى توفير البيئة الملائمة والجو المناسب، من أجل تطوير أسواقها المالية.

- رواج الأسواق المالية ضرورة توافر المعلومات اللازمة التي تكون محل ثقة حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات رشيدة وسليمة.

- نشر الوعي الادخاري لدى المجتمع.

- تمكين الأسواق المالية من لعب دورها على أكمل وجه.

- سرعة استجابة هذه الأسواق للمتغيرات المحلية والأجنبية؛ باعتبارها تلعب دوراً استراتيجياً مهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

دكتوراه مهنية (DBA) في إدارة الأعمال

وحصل الباحث الصحفي صلاح الدين عبدالله، مدير تحرير جريدة «الوفد»، على درجة الدكتوراه المهنية (DBA) في إدارة الأعمال من كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان.

تشكلت لجنة التقييم والحكم من كل من الدكتور عادل محمد زايد، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة رئيساً، والدكتورة أماني عبدالعزيز فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان مشرفاً، والدكتورة إيمان حسن علي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان عضواً.