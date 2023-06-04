اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف خلال الساعات المقبلة

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أعمال تصحيح كراسات إجابات الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 ورصد الدرجات، ومن المقرر اعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ثم الإعلان عن النتيجة.

انتهاء أعمال التصحيح الشهادة الإعدادية في بني سويف

وأنهى أكثر من 61 الف طالبة وطالبة بالصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية في بني سويف امتحانات الترم الثاني 2023 في 24 من شهر مايو الماضي، وبدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات في يوم الخميس 25 من الشهر ذاته.

نتيجة إعدادية بني سويف خلال ساعات

وكشف مصدر في ديوان عام محافظة بني سويف، أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 خلال الساعات المقبلة فور اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

من المقرر أن تتيح البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف، نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من المحافظ، على الرابط التالي هـنـا، كما سيتم الإعلان عن النتائج داخل جميع المدارس الإعدادية في المحافظة فور اعتمادها من محافظ الأقليم.

وانتهت أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، فور انتهاء الامتحانات مباشرة، حيث جرى تقسيم إدارات المحافظة إلى قطاعين، الأول مقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف، بإجمالي 31 ألف طالبا وطالبة، والثاني مقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة.