أحمد عيسى: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح في 2028

استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة الدكتور محمود مسلم، خطة ورؤية الوزارة عن السياحة في مصر.

وقال الوزير، إن وزارة السياحة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028، وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية بأنواعها لتصل إلى نصف مليون غرفة، إذ أن عدد الغرف الحالية 212 ألف غرفة لاستيعاب العدد الحالي من السياح، وهو ما يتطلب استثمارات لا تقل عن 30 مليار جنيه بخلاف قيمة الأراضي.

خطة وزارة السياحة تستهدف التركيز على 4 منتجات

وأضاف وزير السياحة، في كلمته، أمام اللجنة، أن خطة وزارة السياحة تستهدف التركيز على 4 منتجات سياحية فقط توجه لها كل الموارد وهذه المنتجات هي: «سياحة العائلات، وسياحة الشواطئ، وسياحة المغامرات مثل السفاري والغوص، ثم سياحة الثقافة»، وتتضمن السياحة التاريخية وسياحة الآثار، مشيرا إلى التركيز على 18 دولة لاستهداف السياح من خلال البرامج السياحية إلى مصر.

وأشار الوزير إلى أن أنواع السياحة الأربعة، منتجات كافية لجذب السياح بأعداد كبيرة، وهذا لا يقلل من باقي أنواع المنتجات السياحية الأخرى مثل السياحة العلاجية أو سياحة المؤتمرات.

واستعرض الوزير، جهود الدولة في تطوير المتاحف والآثار التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بدعم 2 مليار جنيه من خزانة الدولة، مؤكدا أن إجمالي ما أنفق على تطوير المتاحف والآثار خلال العام الماضي، 3 مليارات و200 مليون جنيه، وذلك حتى تنال المتاحف والآثار المصرية ما تستحقه من إنفاق واهتمام.

وأعلن الوزير عن زيادة أسعار التذاكر والبرامج للسياح بداية من مايو الماضي؛ بما يتواكب مع نسب التضخم مع عدم التعامل النقدي أو البنكنوت، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي.

وأشار الوزير خلال استعراض خطة وزارة السياحة إلى عدة برامج للوزارة خلال الفترة المقبلة؛ منها تفعيل التأشيرة الإلكترونية وتحسين جودة المنتج السياحي، وإعادة تقييم الدرجة النجمية للفنادق «عدد النجوم».

وعن دور الدولة والقطاع الخاص في صناعة السياحة، أكد وزير السياحة، أن الدولة تقوم بدور المنظم، قائلا: «أنا مؤمن بدور القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن دور الدولة هو ضمان نزاهة التنافسية، وتقديم الخدمة السياحية بأعلى جودة.

وشدد على أن دور الدولة يدعم القطاع الخاص في صناعة السياحة، مع الإشارة إلى أهمية تفعيل دور المجتمع المدني أيضا بصناعة السياحة، وعن المنتجات السياحية الثقافية، قال الوزير، إن هناك تعاونا بين وزارتي السياحة والثقافة لتحديد المواقع الثقافية وتنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجنات، معلنا أنه بداية من 2024، سيتم إسناد تلك الفعاليات إلى جهات بعينها.

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني

وعن سؤال أحد النواب عن دفع السياح مقابل الخدمات بالعملة الصعبة، قال الوزير إنه لا يصح التعامل إلا بالعملة الوطنية داخل الدولة، وهذا ما يحدث في دول العالم، مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وعمل منظومة دفع خالية من البنكنوت.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برؤية وزارة السياحة التي استعرضها الوزير، مؤكدا أنها جاءت واضحة وصريحة خاصة أنه جرى تطبيق جزء منها بنجاح.

وأضاف مسلم، خلال كلمته، أن خطة وزارة السياحة تضمنت عناصر عديدة؛ منها تحديد أنواع السياحة في 4 أنواع يتم التركيز عليها، واستهداف 18 دولة ببرامج السياحة المصرية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في السياحة، و95% من السياحة تتم عن طريق القطاع الخاص وهو أمر جيد.