«نخلة» تتسبب في مصرع سائق أتوبيس بأكتوبر

لقي سائق مصرعه أثناء سيره بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده بأكتوبر، تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث ومتوفى بالمجاورة الخامسة، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد السوريكي رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

اختلت عجلة القيادة بيده أثناء سيره

وبالانتقال والفحص تبين مصرع سائق 40 سنة قائد أتوبيس مدارس اختلت عجلة القيادة بيده أثناء سيره مما أدى إلى صعوده فوق الرصيف واصطدامه بـ«نخلة» ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، تم نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.