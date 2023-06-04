«هدي» تحتفل بعيد ميلادها في مباراة الأهلي والوداد.. ووالدها: نفسي أفرحها

تحتفل الطفلة هدي محمد ابنة الدقهلية اليوم بعيد ميلادها الخامس داخل استاد القاهرة أثناء مباراة الأهلي والوداد على غير العادة لتخليد الذكرى وأملا في فوز الأهلي.

احتفال هدي بعيد ميلادها أثناء مباراة الأهلي اليوم

قال محمد كمال والد الطفلة هدي لـ«الوطن» أنه ما إن علم بتزامن مباراة الأهلي والوداد مع عيد ميلاد ابنته الصغرى قرر حجز تذاكر المباراة للاحتفال بعيد ميلاد ابنته داخل الاستاد.

والد هدي يحتفل بعيد ميلادها باستاد القاهرة

وأوضح ابن السنبلاوين بالدقهلية أنه سعى إلى إسعاد ابنته البالغة من العمر عامين، خاصة بعد مرور عام على وفاة والدتها:«ده أول عيد ميلاد لها بعد وفاة والدتها، وهي كانت متعودة تحتفل به مع والدتها، لكن قررت أفرحها السنة دي، بحاجة مختلفة وهي أن جمهور الأهلي كله يفرحها ويشارك فرحتها».

وأضاف:« فكرة إننا نخفف من حزنها أو افتقادها لوالدتها هو ده اللي شجعني أني أحجز لينا كلنا أنا وأولادي».

الفرحة اثنين تحضير للاحتفال بعيد الميلاد داخل استاد القاهرة

وأكد أنه جهز من أجل الاحتفال بها أثناء المباراة:«جهزنا بلالين هيليوم باسمها وسنها، وحضرنا حاجات للاحتفال بها، وأتمني أن مصر كلها تشارك فرحتها معايا النهاردة، وده يكون جزء يعوضها عن وفاة والدتها الله يرحمها».

وأشار إلى ينوي زيارة الحسين بعد المباراة من أجل الاحتفال بعيد ميلادها، ويفوز الأهلي :«إن شاء الله هأخذها ونطلع علي الحسين مع إخواتها بعد المباراة، ونحتفل بعيد ميلادها بوجود تورته، ونتمنى أن يكون الاحتفال اثنين بفوز الأهلي كمان».