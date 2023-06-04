خالد الصاوي يتعاقد على بطولة فيلم «أصل الحكاية» (صور)

تعاقد الفنان خالد الصاوي، على بطولة فيلم جديد يحمل اسم «أصل الحكاية»، تأليف وإخراج محمد أمين، إذ بدأت «بروفات الترابيزة» مع صُناع العمل خلال الأيام القليلة الماضية.

وبدأ خالد الصاوي تصوير مشاهده في فيلم «أصل الحكاية»، اليوم الأحد، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، بينما تواصل الشركة المنتجة مرحلة إتمام التعاقدات، بشأن الانضمام للتصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة، بينما موعد طرحه في دور العرض لم يتحدد بعد.

خالد الصاوي ينتظر طرح فيلم شماريخ

وينتظر خالد الصاوي، طرح فيلم «شماريخ» في دور العرض خلال صيف 2023 مع آسر ياسين، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي.

أبطال فيلم شماريخ

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.