تشريح جثة شاب عشريني للاشتباه في وفاته جنائيا بالشروق

قررت النيابة العامة نقل جثة عشريني، يدعى «طارق. م. م»، 25 عاما، للاشتباه في وفاته جنائيا، إلى مشرحة زينهم، وانتداب طبيب شرعي لإجراء الصفة التشريحية، وأخذ عينات دموية ومعوية، وإرسالها إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها لبيان سبب الوفاة.

النيابة العامة تسلم الجثمان لأهليته

وقررت النيابة العامة تسليم الجثمان لأهليته لدفنه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما استدعت أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

وتلقى مأمور قسم شرطة الشروق، إخطارا من مستشفى الدمرداش، بوصول شاب يوم الأحد الماضي، يعاني من حالة إعياء شديدة، وأضاف الإخطار بأنه دخل الرعاية المركزة بسبب سوء حالته الصحيه، ودخوله في غيبوبة عقب وصوله المستشفى.

العثور على جثة شاب

وبالانتقال إلى المستشفى، تبين العثور على جثة شاب يدعى «طارق. م. م»، 25 عاما، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.