العثور على جثة سيدة متحللة في بحر سنورس بالفيوم

عثر أهالي مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، على جثة متحللة لسيدة في نهاية العقد الخامس من العمر تقريبًا، بعدما طفت على سطح المياه ببحر سنورس، عصر اليوم السبت، مما تسبب في حالة من الفزع والهلع بين الأهالي الذين أبلغوا الشرطة على الفور، لانتشال الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بالعثور على جثة متحللة لسيدة في العقد الخامس من العمر طافية على سطح المياه في بحر سنورس.

الجثة في حالة تحلل

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وجرى انتشال الجثة، وتبينّ أنّها لسيدة تدعى سلمى عبد الحليم علي العبد، 59 عامًا تقريبًا، والجثة في حالة تحلل تام، وسط وجود شبهة جنائية في الوفاة.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وتأكيد وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت المباحث بسرعة التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.