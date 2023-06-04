«تعليم الجيزة» توجه بإعداد خطط تحسين لضعاف القراءة والكتابة للصفوف الأولى

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خطابا مهما للإدارات التعليمية، بشأن إعداد خطط تحسين لضعاف القراءة والكتابة للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي، ودعم الخطط بالأنشطة الصيفية لتحفيز حضور الطلاب، مع عمل مسابقات بينهم لتشجعيهم.

تفعيل ورش عمل لتدريب المعلمين

كما طالبت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في خطابها للإدارات التعليمية، بتفعيل ورش عمل وخطة لتدريب المعلمين على نوافذ ومواد المنظومة وطرق التدريس الحديثة، خلال الإجازة الصيفية، تتضمن تدريب المعلم من وعي صوتي وبصري وحسي ثم تقييم تكويني وتقييم ختامي، على أن يصطحب كل معلم كتاب دليل المعلم معه، وعلى الموجه الأول الشامل بالإدارة عمل «خطة بما سبق» وإرسال تقرير إلى المديرية.

تنمية مهارات معلمي الصفوف الأولى

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أن ذلك يأتي بناء على القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2020 والكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2022، واستكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق الغايات المرجوة من تطبيق نظام التعليمي واستمرار للتنمية المهنية المستدامة لمعلمي الصفوف الأولية.