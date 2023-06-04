إنقاذ طفلة من الغرق إثر سقوطها داخل ترعة بالدقهلية

أصيبت طفلة بإصابات بالغة نتيجة تعرضها للسقوط داخل ترعة بمركز المطرية بالدقهلية وتمكن الأهالي من استخراجها قبل غرقها.

إصابة طفلة نتيجة سقوطها في الترعة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور شرطة مركز المطرية، يفيد بإصابة طفلة نتيجة سقوطها في الترعة بمركز المطرية أثناء وجودها بالقرب من الترعة، وجرى نقلها إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافها وعمل اللازم لعلاجها.

نقل المصابة إلى المستشفى لإسعافها

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين إصابة طفلة نتيجة سقوطها داخل الترعة أثناء وجودها بالقرب منها، وقيام الأهالي بإنقاذها قبل غرقها، وتدعى منى أحمد لطفي الأمير تبلغ من العمر عامين، من مدينة المطرية بالدقهلية.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابة إلى المستشفى وتوقيع الكشف الطبي عليها، وعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لعلاجها وعمل اللازم لها، وتحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.