إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناول وجبة فاسدة بالمنوفية

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، وعلى الفور جرى تحويل المصابين إلى مستشفى أشمون التي قامت بتحويل المصابين إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي في مدينة شبين الكوم، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الإسعافات الأولية والاطمئنان على حالة المصابين.

تفاصل إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم في محافظة المنوفية

بالإنتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين إصابة كل من «ن.م» ربة منزل 26 سنة، وابنيها «ا.م» 3 سنوات، و«ي.م» سنتين، واثنين آخرين من أفراد الأسرة، وبسؤال المصابة الأولى أكدت تناولهم طعامًا معدًا منزليًا عبارة عن لوبيا وأرز موضوع خارج الثلاجة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارًا بالواقعة

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، بسبب تناولهم وجبه طعام فاسدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 18541 جنح أشمون، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.