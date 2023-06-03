كلية التجارة بجامعة المنوفية تعتذر لطالب من ذوي الهمم بسبب صورة

تفاعل كبير شهدته منصات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب صورة تم التقاطها للطالب محمد مسعود، مع الدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة جامعة المنوفية، أثناء متابعة امتحانات الفرفة الرابعة في إحدى المواد، حيث تم التعامل بطريقة غير لائقة وساخرة مع الطالب، لتنشر الكلية اعتذارا للطالب بسبب الطريقة غير اللائقة من البعض في التعامل مع الصورة بالتلميح أو التصريح.

قصة اعتذار كلية التجارة جامعة المنوفية

ونشرت كلية التجارة جامعة المنوفية، بيانا عبر صحتها الرسمية، جاء فيه، «اعتذار، أتقدم أنا الدكتور أمجد حامد عمارة عميد كلية التجارة جامعة المنوفية، بخالص الاعتذار إلي ابني وتلميذي المحترم والعبقري والمشرف محمد مسعود، علي ما صدر في حقة من بعض زملائه من خطأ، وأدعو كل طالب ارتكب خطأ في حق زميله المحترم تلميحا أو تصريحا بقصد أو من غير قصد أن يتقدم بالاعتذار له، وأرجو من ابني الحبيب محمد مسعود أن يتقبل اعتذارنا جميعا».

دعم الطلاب مع زميلهم

وتداول الآلاف خاصة من طلاب جامعة المنوفية، صورة الطالب محمد مسعود وسط دعم كبير، حيث أكد عدد من الطلاب أن زميلهم من ذوي الهمم ومن أطيب الشخصيات في الكلية، كما تحولت صفحة الطالب للشخصية إلي موجة كبيرة من الدعم الكبير من أصدقائه، حيث أن عميد كلية التجارة نشر أيضا علي صفحته بيان الاعتذار معلقا عليه بقوله: «كل التقدير والاحترام لتلميذي وابني محمد مسعود».

الجدير بالذكر أن الدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن التقاط الصور له مع الطلاب أثناء الامتحانات يأتي لإزالة أي ضغوط من عليهم خاصة في أوقات الامتحانات.

وتصدرت صور «عمارة» مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مناسبة، وأطلقوا عليه ألقاب «حبيب الطلاب» و«العميد الفرفوش رزق» نظرا لاعتماده على الملابس الـ«كاجول» والتقاط الطلاب الصور معه بكثافة سواء داخل الكلية أو خارجها، وهي الصور التي تلقى تفاعلا من آلاف الطلاب في محافظة المنوفية بشكل مستمر.