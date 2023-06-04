5 مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023

اتجهت أنظار أولياء الأمور والطلاب عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات للبحث عن مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 توفر فرص عمل يضمن الأبناء الحصول على راتب ومهنة ثابتة، حيث أصبح البحث عن وظيفة ثابتة من أهم مميزات مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 لدى الطلاب وأولياء أمورهم، تاركين الثانوية العامة.

مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023

مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 التى توفر فرص عمل عامة ما تكون متخصصة بمجال محدد ومهنة محددة، ولكلا منها شروط للالتحاق بينها المجموع والفحص الطبي، فضلا عن النطاق الجغرافي ببعضها.

تنشر«الوطن» لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة أبرز مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 التي توفر فرص عمل للطلاب وهي:.

مدارس المياه

توجد مدارس المياه بعدة محافظات منها أسيوط والقليوبية والمنوفية والجيزة والقاهرة والدقهلية، وتتاح بمجموع يبدأ من 150 درجة وفقا للعام الماضي وتُوفر فرص عمل للطلاب فور التخرج، ويلتحق بها الطلاب عقب الشهادة الإعدادية.

مدارس البترول

توفر فرص عمل متميزة لخريجها عقب الشهادة الإعدادية وتمتد الدراسة بها 3 سنوت ويمكن الالتحاق بكلية الهندسة وكلية التربية وكلية التعليم الصناعي عقب التخرج منها وفقا لمجموع الطالب بها، وتوجد بعدة محافظات منها محافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الشرقية، ومحافظة دمياط، ومحافظة بني سويف، ومحافظة المنيا، ويبدأ تنسيقها من 260 درجة بالشهادة الإعدادية وفقا لتنسيق مدارس البترول بالعام الماضي وتبدأ مصروفاتها من 1000 جنيه.

مدارس الهيئة العربية للتصنيع

تعتمد على التعليم المزدوج بالدراسة بها فتجمع بين الدراسة النظري والعلمي، في مجالات الإلكترونيات والكهرباء، وتعد الدراسة بها مجانية حيث يحصل الطلاب على مكافآت شهرية، وتوفر فرص عمل للخريجين بالمدارس والمصانع الشريكة للمدارس، وتستمر الدراسة بها من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وفقا للقسم ويتوفر للمدرسة 32 فرعا بمختلف المحافظات والمدن بالجمهورية وجميعها تتبع المصانع والمؤسسات الصناعية الشريكة.

مدارس التمريض

توفر مدارس التمريض للفتيات والبنين فرص عمل فور التخرج منها، وتنتشر بكل محافظات مصر ويتم اجتياز عدة اختبارات للقبول منها لطبي والرياضي، فضلا عن مجموع يتجاوز 260 درجة وفقا لتنسيق العام الماضي.

مدارس السكة الحديد

توفر مدارس السكك الحديد لطلابها فرص عمل فور التخرج منها ويوجد مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة ويجتز الطلاب اختبارات للقبول بينها التحريري والطبي.