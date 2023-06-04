باحث بالشؤون الأفريقية: أوروبا لم تلعب دورا كبيرا في قضايا القارة

قال محمد تورشين، الباحث في الشؤون الأفريقية، إن الدور الأوروبي في أفريقيا وبخاصة السودان، كان مقصورا على القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وبعض الملفات المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود.

تقارب وجهات النظر بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

وأضاف «تورشين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية» أنه في القضايا الجيوسياسية والقضايا العسكرية والأمنية، فإن الدور الأوروبي كان محدوداً تماماً، ويمكن قراءة ذلك في إطار التطابق أو تقارب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

فرنسا كانت المستعمر لأكثر من 20 دولة أفريقية

وأوضح الباحث في الشؤون الأفريقية أن هناك قوى كفرنسا وألمانيا، سعت في السنوات الماضية وحتى الآن، إلى أن تكون لديها مقاربات ورؤى مختلفة، لاسيما في قضايا أفريقيا، لأن لديها مصالح، باعتبار أن فرنسا كانت المستعمر لأكثر من 20 دولة أفريقية، وكذلك ألمانيا، تعي أهمية أن يكون لديها نفوذ في أفريقيا للتأثير العالمي.

ولفت إلى أن معظم المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني، إما تابعة لأوروبا أو للولايات المتحدة، ومن من الناحية المرتبطة بالجانب الإغاثي وتقديم العون الإنساني فإن الدول الأوروبية نشطة في إطار المنظمات، ولكن هذه الأدوار في تقديري ما زالت محدودة، فإنهم وفروا 17 ألف طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ولم تصل للمحتاجين، نتيجة لسوء التوزيع، فالدعم السريع يسيطر على كثير من من المواقع المهمة وبالتالي أخذ عددا من الشحنات لقواته.