تحصين 48 ألفا و140 طائرا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 48 ألفًا و140 طائرًا، ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين 48 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، إنه جرى تحصين 43 ألف و840 طائر ضد الأمراض الوبائية، وفى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم تحصين بأجر عدد 4300 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، كما جرى التقصي حول النشط بسوق سيدي سالم، وجرى جمع 40 عينة، فضلاً عن تطهير سوق واحد و3 رياشات.

وأضاف «بشار»، إنه تم أيضاً سحب 64 عينة ما قبل البيع من 6 مزارع بإجمالي عدد 19 ألف طائر، كما تم منح 7 تصاريح لنقل الطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، خلال الأسبوع المنتهي في 1 يونيو 2023، بمتابعة الدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ومن جهته، وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وانفلونزا الطيور، حفاظًا على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.