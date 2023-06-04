أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي لشهر يونيو 2023.. يُصرف نهاية المدة

كشف البنك الأهلي المصري، عن أسعار العائد على الودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، تزامنًا مع شهر يونيو 2023، وتبدأ الودائع من أسبوع وحتى 7 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من البنك الأهلي على ودائع تصرف عائدها في نهاية المدة، يكون الحد الأدنى ألف جنيه، ولكن الودائع الأقل من شهر يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه.

أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي

ويحصل صاحب وديعة الأسبوع وحتى 15 يومًا على 5%، ونفس العائد للوديعة الـ15 يومًا والأقل من شهر، وبالنسبة للشهر والأقل من شهرين، والشهرين والأقل من 3 أشهر تكون 6.50%.

وعن الوديعة الـ3 أشهر وأقل من 6 أشهر، يكون العائد 7%، وكذلك على الـ 6 أشهر والأقل من سنة.

العائد على وديعة العام

والعائد على وديعة العام والأقل من عامين هو 7.50%، ونفس العائد على وديعة العامين والأقل من 3 سنوات، أما من مدة الـ3 سنوات لأقل من 4 سنوات، والـ4 سنوات لأقل من 5 سنوات يكون العائد 7%.

وودائع الـ5 سنوات لأقل من 6 سنوات، والـ6 سنوات لأقل من 7 سنوات، والـ7 سنوات فأكثر، يكون العائد 6.75%.