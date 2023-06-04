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موعد عيد الأضحى في السعودية 2023.. عقب استطلاع هلال ذي الحجة

كتب:

عمرو حسني
10:00 م | الأحد 04 يونيو 2023
عيد الأضحى في السعودية

عيد الأضحى في السعودية

يستعد الأفراد لمعرفة موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية 2023 من أجل معرفة أيام التشريق ووقفة عيد الأضحى المبارك، يوم عرفة، وكذلك الإجازات التي سيحصل عليها الموظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السعودية لهذا العام.

موعد عيد الأضحى في السعودية 2023

بحسب الجمعية الفلكية في المملكة العربية السعودية، فإن موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية، يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وسيستمر حتى الأول من يوليو 2023، وستعلن المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2023 عقب استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 هجريا.

موعد عيد الأضحى في السعودية 2023 وإجازات للقطاع الخاص والعام

وبحسب وزارة الموارد البشرية السعودية فإن الأفراد بعد معرفة موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية 2023 سيحصل القطاع الحكومي على إجازة وكذلك الفطاع الخاص دون تحديد الإجازة حتى الآن ولكن يستعد المسلمون من مختلف البقاع العالم لهذه الأيام المفترجة بالدعاء والتوبة والاستعداد لذبح الأضاحي

موعد عيد الأضحى في السعودية 2023 وعدم قص الشعر

وعقب معرفة موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية 2023 سيكون على الأشخاص عدم قص الأظافر أو الشعر إذا أراد الذبح للتضحية في عيد الأضحى لأن هذا سيخلص الشخص من الذنوب عند ذبح الأضحية بحسب التعاليم الموجودة في الدين الإسلامي.

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بقلم عمرو حسني