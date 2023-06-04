أفلام عيد الأضحى 2023.. 4 أعمال تحجز أماكن في دور العرض

يشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2023، منافشسة شديدة بين عدد من النجوم الذين تم الإعلان رسميًا عن المنافسة بأفلامهم في هذا الموسم، من خلال مجموعة من الأعمال التي تشهد تنوعًا بين الكوميديا والرومانسية والأكشن، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، الذي أكد أنّ هناك 4 أفلام ستنافس بقوة، فيما لم تحدد أعمال أخرى موقفها من المنافسة حتى الآن.

وتستعرض «الوطن» أبرز أفلام عيد الأضحى 2023 التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال السطور التالية:

بيت الروبي

يبدأ كريم عبدالعزيز المنافسة في أفلام عيد الأضحى 2023 مبكرًا قبل انطلاق الموسم بأيام، حيث يُطرح الفيلم يوم 21 يونيو من الشهر الجاري، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد.

مستر إكس

ينافس أحمد فهمي، في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، من خلال فيلم مستر إكس، الذي يجمعه لأول مرة على شاشة السينما بزوجته الفنانة هنا الزاهد، ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

تاج

وينافس الفنان تامر حسني، بفيلم تاج، الذي يجمعه بالفنانة دينا الشربيني، وساندي، تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن.

البعبع

وينافس أمير كرارة بفيلم البعبع، أمام الفنانة ياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن، باسم سمرة، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.