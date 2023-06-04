نائب رئيس «المصريين الأحرار»: ندعم سن قانون يضمن الحرية المسؤولة لتداول المعلومات

قال النائب إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المعلومات هي ذاكرة الوطن والحكم، وتداولها مهم لحماية الدولة من الشائعات والاستهداف.

طرح رؤية منضبطة للحرية المسؤولة

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حزب المصريين الأحرار شارك بورقة تطرح رؤية منضبطة في الحوار الوطني للحرية المسؤولة الواعية المستنيرة لتداول المعلومات.

ولفت إلى أن الحزب يدعم سن قانون يضمن حرية تداول المعلومات وعقوبة تحريفها، ووصلنا لأن المواطن يتداول معلومات على مواقع التواصل دون التيقن من حقيقتها، حتى يتحول اللامصدر إلى مصدر، وتتحول كدولة من مصدر للحقيقة للدفاع عن المعلومة ضد الشائعة.

عرض الحقيقة يحد من الشائعات

وذكر أن الهدف الوحيد هو «عرض الحقيقة»، لأنه يحد من الشائعات، ويعدل سلوك المواطن في تنقية مصادر المعلومة، ويساعد الأحزاب على النزول للشارع وكسب ثقة المواطن، ويتزامن مع حالة التوافق والشفافية التي أحدثها الحوار الوطني في الحياة السياسية.