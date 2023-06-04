صحة الدقهلية: غلق 8 منشآت طبية غير مرخصة بالدقهلية

أكد شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بتكثيف حملات مرورية مفاجئه من خلال 141 منشآت طبيبة ورصد المخالفات الطبية بالمنشآت والعيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

حملات مرورية على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأشار«مكين» في بيان صحفي له أن الحملات جاءت بناءاً على تعليمات خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأوضح استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

إغلاق 8 منشآت طبية من قبل العلاج الحر بالدقهلية

وأضاف محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، أن فريق إدارة العلاج الحر تفقد 141 منشأة من الحملات، تشمل 62 عيادة خاصة، و11 مستشفى وعيادة تخصصية، و50 مركزاً طبياً ومعملاً، وقرر غلق 8 منشآت وفتح 5 أخرى.

وأوضح «فؤاد» أن فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.