إغلاق 8 منشآت طبية مخالفة في الدقهلية

قال شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية أغلقت 8 منشآت طبية اليوم بسبب المخالفات، وذلك خلال حملات مراقبة اليوم على أكثر من 133 مؤسسة بمختلف الإدارات التابعة للمديرية.

حملات العلاج الحر على المنشآت الطبية

وأكد «مكين» في بيان صحفي استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

إغلاق 8 منشآت طبية المخالفة

و أشار محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أنه جري المرور على 133 منشأة من الحملات، تشمل 61 عيادة خاصة، و 7 مستشفيات وعيادات تخصصية، و 33 مركزاً طبياً و معملاً، و أصدر قرار إغلاق لنحو 8 منشآت و معاينة 19 أخرى.

وأوضح أن فريق العلاج الحر بالمديرية حذر أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها من قبل الوزارة والمديرية، سواء الخاصة بالجودة و مكافحة العدوى، بهدف الحفاظ علي حياة المواطنين و تماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.