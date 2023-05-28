حملات العلاج الحر توصي بغلق 8 منشآت طبية غير مرخصة بالدقهلية

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تنفيذ إدارة العلاج الحر بالدقهلية حملات تفتيشية مفاجئة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن، وأوصت بغلق 8 منشآت طبية بسبب رصد مخالفات داخل تلك المنشآت.

و أشار«مكين» في بيان صحفي، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

حملات مرورية مكثفة للعلاج الحر بالدقهلية

وأكد«مكين» استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، موضحًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

غلق 8 منشآت صحية بسبب المخالفات

وأوضح محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أن فريق إدارة العلاج الحر تفقد 138 منشأة من الحملات، تشمل 70 عيادة خاصة، و14 مستشفى وعيادة تخصصية، و37 مركزاً طبياً ومعملاً، وجرى إصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشآت وفتح 6 أخرى.

و أكد«فؤاد» أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.