رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حملات العلاج الحر توصي بغلق 8 منشآت طبية غير مرخصة بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
09:58 م | الأحد 28 مايو 2023
حملات مفاجئة من العلاج الحر علي المنشآت الطبية بالدقهلية

حملات مفاجئة من العلاج الحر علي المنشآت الطبية بالدقهلية

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تنفيذ إدارة العلاج الحر بالدقهلية حملات تفتيشية مفاجئة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن، وأوصت بغلق 8 منشآت طبية بسبب رصد مخالفات داخل تلك المنشآت.

و أشار«مكين» في بيان صحفي، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

حملات مرورية مكثفة للعلاج الحر بالدقهلية

وأكد«مكين» استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، موضحًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

غلق 8 منشآت صحية بسبب المخالفات

وأوضح محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أن فريق إدارة العلاج الحر تفقد 138 منشأة من الحملات، تشمل 70 عيادة خاصة، و14 مستشفى وعيادة تخصصية، و37 مركزاً طبياً ومعملاً، وجرى إصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشآت وفتح 6 أخرى.

و أكد«فؤاد» أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

اقرأ المزيد:

حملات مرورية تحرر 28 ألف مخالفة متنوعة في القاهرة

«صحة أسيوط» تغلق مركزي تغذية مخالفين في حملة مفاجئة لـ«العلاج الحر»

غلق 4 عيادات في قرية بطرة بطلخا خلال حملة لـ«العلاج الحر» بالدقهلية

«صحة القليوبية» تعلن غلق 5 منشآت طبية: ارتكبت مخالفات جسيمة

ضبط مخالفات بـ480 منشأة طبية خاصة وتحرير 28 محضر غلق إداري بالمنيا

«صحة الدقهلية»: الكشف على 1639 مريضا ضمن قافلة طبية علاجية بمركز شربين
بقلم آية حسنين