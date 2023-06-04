جماهير الأحمر بالفيوم يؤازرون الأهلي أمام الوداد اليوم: عايزين نفرح

سافر العشرات من جماهير النادي الأهلي بمحافظة الفيوم، مرتدين تي شيرت النادي وحاملين الطبول، إلى استاد القاهرة لتشجيع ومؤازرة الفريق الأحمر أثناء مباراة الأهلي والوداد التي تقام مساء اليوم، حيث من المقرر أن تنطلق خلال دقائق، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، داعين الله أن يفوز النادي في مباراة اليوم وأن يعودوا محملين بفرحة الفوز.

وردد الشباب هتافات طوال الطريق لتشجيع النادي الأهلي أبرزها حروف كتبوا الإنجاز هو أهلي أهلي الإعجاز بطولاته تزيد والنسر حلّق عالي لفوق فاكرين رادس؟ فاكرين جارو؟ فاكرين الأهلي في اليابان؟ جمهوره معاه وفي أي مكان.

موعد مباراة الأهلي والوداد 2023

ويحل موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 بتوقيت مصر في التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 4 يونيو على أرض استاد القاهرة.

ماتش الأهلي اليوم

وقال إسماعيل ربيع أحد مشجعي النادي الأهلي من محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّهم تحركوا عصر اليوم، متجهين إلى استاد القاهرة لمؤازرة النادي الأهلي في مباراة اليوم، كما اعتادوا في المباريات السابقة.

مباراة الأهلي والوداد

وأشار «ربيع» في تصريحات خاصة «الوطن» إلى أنّهم فور دخولهم استاد القاهرة، كان هناك تنظيم أكثر من رائع حيث جلس كل شخص على مقعده، مؤكدًا على تواجد الآلاف من مشجعي النادي الأهلي الذين حضروا لتشجيع الفريق الأحمر ومؤازرته في نهائي أفريقيا.

اعتادنا الفرحة من الأهلي

وأضاف أنّ جماهير الأهلي في كل مكان اعتادت على أن يفرحهم النادي الأحمر بالبطولات، مؤكدًا أنّ مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي اليوم يعد أهم مباراة نظرًا لكونها ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مُطالبًا الجميع بأنّ يدعو للأهلي بالفوز اليوم، وأن يعودوا محملين بالفرحة.

تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا

تجدر الإشارة إلى أنّ النادي الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على فريق الترجي التونسي بأربعة أهداف نظيفة في مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد المغربي بعد التعادل مع فريق صن داونز في المباراتين.