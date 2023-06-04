الإعلامي محمود السعيد: الحوار الوطني يمثل كل الفاعلين في المشهد العام بمصر

قال الإعلامي محمود السعيد، إن الحوار الوطني هو حوار الشعب المصري بكل أطيافه ومكوناته، وهو ما ظهر بعد مرور أسبوعين من اجتماعات جلسات الحوار ودخوله في الأسبوع الثالث، مشددًا على أنه نافذة للمجتمع وجلساته ملتقى لجميع تيارات المجتمع بلا إقصاء أو خطوط حمراء.

الحوار الوطني يمثل كل الفاعلين في المشهد العام

وأضاف السعيد، خلال تقديم برنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني يمثل كل الفاعلين في المشهد العام بمصر وكل المهتمين بالمشاركة الإيجابية لرسم مستقبل البلاد.

وتابع الإعلامي، أن لجان الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة تلقت آلاف المقترحات الخاصة بمناقشة 113 قضية موزعة على 19 لجنة لتصبح حديث الساعة في مصر، لا سيما أن قضاياه تغطي معظم متطلبات المصريين.

بداية مناقشة إزالة المعوقات أمام الأحزاب

وأكد: «يوما بعد يوم نتحدث في الحوار الوطني عن مستقبل المجتمع المصري بداية من مناقشة إزالة المعوقات أمام الأحزاب مرورا بمناقشة كل ما يتعلق بالجوانب المجتمعية في مصر مثل قضايا التماسك الأسري والشباب والثقافة والهوية الوطنية وفتح الملفات الشائكة لتصبح مقترحات الحوار الوطني وتوصياته بمثابة المشرط الخاص بالطبيب الذي يزيل آلام المواطن وما يؤرقه كما جرى فتح ملفات التضخم والأسعار والإصلاح المالي والاستثامارات العامة والخاصة».