تفاصيل شهادات الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت من بنك قناة السويس

كشف بنك قناة السويس عن شهادات الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت، وهما ذات مدة الـ3 سنوات والـ5 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك قناة السويس، على شهادات الاستثمار الدولارية، فبالنسبة لشهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 3 سنوات تكون للأفراد الطبيعيين.

شهادة الاستثمار الدولارية 3 سنوات

الحد الأدنى 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها، والمعدل ثابت طوال مدة الشهادة ويتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

سعر العائد على شهادة الاستثمار الدولارية 3 سنوات، 5.15% شهريًا، و5.20% ربع سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، و5.30% سنويًا.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر بحسب جدول سعر الاسترداد، ويتيح بنك قناة السويس الاقتراض بضمان الشهادة يصل إلى 85% من قيمتها وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة.

شهادة الاستثمار الدولارية 5 سنوات

بالنسبة لشهادة الاستثمار الدولارية مدة الـ5 سنوات، يكون الحد الأدنى أيضًا، 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وعائد ثابت طوال فترة الشهادة.

سعر العائد على شهادة الاستثمار الدولارية مدة الـ5 سنوات، يكون 5.00% شهريًا، و5.05% ربع سنويًا، و5.10 نصف سنويًا، و5.15% سنويًا.

يمكن الاسترداد بعد مرور عام، وحسب جدول سعر الاسترداد للبنك، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة يصل إلى 85% من قيمتها وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة.