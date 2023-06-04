عاجل.. هل حرم الحكم الأهلي من ركلة جزاء أمام الوداد بنهائي أفريقيا؟.. جهاد جريشة يجيب

علق الخبير التحكيمي جهاد جريشة، على الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، التي تجمع الفريقين في الوقت الحالي، بذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام أحداثها في الوقت الحالي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

جهاد جريشة: لا وجود لركلة جزاء للأهلي أمام الوداد

وقال جهاد جريشة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لا وجود لركلة جزاء لصالح حسين الشحات أمام النادي الأهلي».

وشدد على أنه لا يوجد أي تلامس بشكل نهائي من جانب لاعب الوداد مع لاعب الأهلي، وقرار حكم المباراة سليم.

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