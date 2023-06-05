شاطئ البيطاش بالعجمي أكبر بلاجات الإسكندرية.. الأكثر جاذبية للمصطافين

يعد شاطئ البيطاش العام بالعجمي هو أشهر شواطئ غرب الإسكندرية وأكثرها قبولاً وجاذبية للمصطافين، ويرجع السبب في ذلك عدة عوامل هي تميزه من حيث الموقع فهو أسهل وصولاً للمصطافين لوقوعه في نهاية شارع البيطاش الرئيسي ويسهل لرحلات اليوم الواحد الوصول إليه وكذلك المصطافين من خارج الإسكندرية بجانب رواد الشاطئ من أهالي العجمي.

أرخص شاطئ في الإسكندرية

ويأتي شاطئ البيطاش العجمي الأرخص حيث أن سعر تذكرة الدخول أقل من جميع الشواطئ المحيطة به مما يجذب الأسر عن الدخول من كثرة العدد.

الخدمة لمن يطلبها

وقال حامد متولى سكرتير عام حي العجمي غرب الإسكندرية لـ«الوطن»، إن من أسباب زحام شاطىئ البيطاش العام أنه من شواطئ الخدمة لمن يطلبها وسعر الكرسي والشمسية والترابيزه 10 جنيهات للفرد وفي حالة إحضار الأسرة لمعداتها من شماسي وكراسي وترابيزات لايتم تحصيل مبالغ مالية منهم هذا بالإضافة لوجود حمامات على الشاطئ ووحدات لخلع الملابس ومع ذلك تقوم إدارة الشواطئ بالحي بمتابعة العاملين بالشاطئ والإشراف عليهم لعدم استغلال المواطنين أو فرض أي رسوم عليهم.

الرمال الناعمة

وتتميز شواطئ العجمى بنعومة رمالها البيضاء وتقول سلوى محمود من رواد الشاطئ: نخرج من المياه ونلقى بأنفسنا على رمال الشاطئ الناعمة التي تميز شواطئ الإسكندرية عن شواطئ شرق الإسكندرية التي تجد رمالها خشنة فلا تستطيع أن تستلقى عليها مثلما نفعل بالعجمي.