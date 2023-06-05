«الفنون التشكيلية» ينظم ورشة ضمن النشاط الصيفي بمتحف محمود خليل اليوم

أعلن قطاع الفنون التشكيلية وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، استضافة ممر 35 بقطاع الفنون التشكيلية ورشة رسم بورتريه – (كاريكاتير وكولاج) إشراف الفنان الدكتور عبد العزيز الجندي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين والورشة موجهة للكبار.

ويكون ذلك بمقر المتحف الكائن بـ 1 شارع كافور بجوار مجلس الدولة ممر 35 داخل حرم متحف محمد محمود خليل وحرمه.

غدا انطلاق ورشة المكرمية بالإسكندرية

وفي السياق ذاته أعلن القطاع كشف أسماء المقبولين فى ورشة تعليم المكرمية التي ستقام بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية بداية من الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 وتستمر لمدة شهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

والكائن بالعنوان: 6 شارع محمد باشا سعيد – جناكليس – الإسكندرية

وأعلن عن انطلاق برامج الأنشطة الصيفية بورشة قص ولصق (كولاج) وذلك في تمام الساعة 11 من صباح أمس الأحد الموافق 4 يونيو بمقر المتحف.

العنوان: 24 غرب شريط مترو الأنفاق - عين شمس الغربية أمام محطة مترو عين شمس.

وكان القطاع قد نظم ورشة زخرفة الخط العربي بمتحف راتب صديق من ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية التي يقدمها المتحف في شهر مايو 2023.