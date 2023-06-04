ضبط 61 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام الحملات التموينية بالمرور علي الأسواق والمخابز اليوم، وتمكنها من ضبط 61 مخالفة بالأسواق والمخابز، وجرى تحرير محاضر بها وإحالتها للنيابة العامة.

وأشار«دايرة» في بيان له غلى أن الحملات التموينية المفاجئة جاءت بناء على توجيهات على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

حملات تموينية على مراكز الدقهلية

وأضاف«دايرة» أن الحملات التموينية المفاجئة التي قامت بها مديرية التموين بالدقهلية اليوم وقعت بالإدارات المختلفة التابعة للمديرية وهي بلقاس، بندر، المنصورة، نبروه، الجمالية، منية النصر.

تحرير محاضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأكد أن الحملات نتج عنها تحرير محاضر بالمخالفات التموينية وجاءت كالآتي:

- عدد 5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 226 شيكارة.

- عدد 2 محضر عدم إعطاء بون صرف.

-عدد 6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

-عدد 19 محضر نقص وزن مابين 6-18 جم.

-عدد 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- عدد 1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

- عدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية.

- عدد 5 محاضر تصرف في سلع تموينية بقيمة (16919 جنيها).

وأوضح«دايرة» أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين مع استمرارها في ممارسة سلطاتها الرقابية بكل شفافية، ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.