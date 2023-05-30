«تموين الدقهلية»: توريد 311 ألف طن لصوامع وشون المحافظة

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، استمرار أعمال توريد القمح في صوامع وشون المحافظة، حيث ارتفعت نسبة المحصول المورد إلى 311 ألف طن منذ بداية موسم الحصاد.

ارتفاع نسبة توريد محصول القمح

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان له، إن مستوى توريد محصول القمح ارتفع إلى311 ألفا و346 طنا، مؤكدا انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، واللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني، وأهاب بالمزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة، وذلك للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، مؤكدا ارتفاع جودة القمح هذا العام بنسبة 96%.

39 موقعا لاستقبال محصول القمح بالدقهلية

وأضاف وكيل وزراة التموين بالدقهلية، لدينا 39 موقعا لاستقبال القمح، وكل موقع فيه لجنة مشكلة من 6 جهات «تموين، الزراعة، سلامة غذاء، البورصة السلعية، الجهة المسوقة»، وجميع اللجان تعمل على قدم وساق ولا توجد مشاكل، بالإضافة أن سعر توريد القمح 3 درجات، درجة أولى 1500، ودرجة ثانية 1475 جنيها، ودرجة ثالثة 1450 جنيها، ومكافأة توريد على كل إردب يتم توريده.