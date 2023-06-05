عاجل.. قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك.. 52 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقاطعة دونيتسك، 52 مرة باستخدام 330 طلقة ذخيرة من عيارات 152، و155 ملم، ما أسفر عن إصابة شخص واحد فقط.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن تطور الأحداث على الأرض سيؤثر على الحوار بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال بنفسه إن الأزمة ستنتهي بالدبلوماسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك تيرنر، قال في وقت سابق، إن من المذهل رؤية مهارة الأوكرانيين في استعمال نظام «باتريوت» الأمريكي لإسقاط صواريخ روسية، كان يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يمكن قهرها، معربا في مقابلة مع شبكة «أيه بي سي» الإخبارية الأمريكية عن تفاؤله بخصوص هجوم كييف المضاد.

وأشار تيرنر، إلى أنه لا يعلم من يقف وراء هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.