حاكم بيلجورود الروسية: نخوض معارك مع مجموعة أوكرانية ببلدة حدودية

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الأحد، إن قتالًا يدور مع مجموعة تخريبية أوكرانية في بلدة نوفايا تافولزانكا بالقرب من الحدود الأوكرانية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن «رويترز».

استعداد كييف لشن هجوم مضاد

وفي سياق متصل، أعلن فيلق «حرية روسيا» وفيلق «المتطوعين الروس» عن معارك في المنطقة الأيام القليلة الماضية في وقت تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد على القوات الروسية في أوكرانيا.

تسليم الأسيرين

وفي تسجيل فيديو على قناة تيليجرام التابعة لفيلق حرية روسيا، ظهر رجل عرّف نفسه بأنه قائد فيلق المتطوعين الروس وقال إنه سيسلم الأسيرين لفياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود إذا جاء لمقابلة المقاتلين في قرية نوفايا تافولزانكا.

وقالت مجموعة من المقاتلين الروس المؤيدين لأوكرانيا ممن شاركوا في عمليات توغل عبر الحدود مؤخرًا، اليوم الأحد، إنها أسرت جنديين روسيين خلال قتال في منطقة بيلجورود الروسية، وعرضت صفقة تبادل خلال اجتماع مع حاكم المنطقة.