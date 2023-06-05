ضابط أمريكي سابق: إصابة القائد العام للقوات الأوكرانية بجروح خطيرة

أصيب فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، بجروح خطيرة في هجوم صاروخي في خيرسون جنوب أوكرانيا، وفقا لما ذكره ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر.

وقال ريتر عبر «يوتيوب»، إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، على قيد الحياة، لكنه أصيب بجروح خطيرة بعد غارة روسية على موقع قيادة عسكرية في محيط خيرسون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، أن الضربة الروسية قضت على عدد من ضباط المخابرات الأوكرانية الذين كانوا يعملون مع العسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأسفر هجوم بمسيرة على بيلجورود، عن اندلاع النيران في منشأة طاقة بالمدينة، وفقا لما اعلنه فياتشيسلاف جلادكوف حاكم المقاطعة الواقعة جنوب غرب روسيا، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

قصف أوكراني جديد على دونيتسك

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات ضربت جماعة أوكرانية حاولت العبور إلى مقاطعة بيلجورود التي تعرضت لقصف أوكراني مكثف، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

بدورها، قصفت القوات الأوكرانية، من جديد، بـ 10 قذائف من عيار 155 ملم، على منطقتي بتروفسكي وكويبيشيفسكي في مقاطعة دونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان صافرات الإنذار دوت في وقت سابق، للتحذير من غارة جوية في سومي وخاركيف.