هل نشتري الذهب الآن بعد تراجع عيار 21 إلى 2345 جنيها؟.. الشعبة تجيب

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين 5-6-2023 في بداية التعاملات بالصاغة، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2345 جنيهًا، متراجعًا عن الأسبوع الماضي، حين سجل السعر 2480 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الاثنين 5-6-2023 في الصاغة في بداية التعاملات، ويمكن التعرف على أسعار الأعيرة والجنيه الذهب في السطور التالية بحسب شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، جاء بـ2680 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 بـ2010 جنيهات، وعيار 14 بـ1563 جنيهًا، وعيار 12 بـ1340 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 18760 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

منصة عالمية تتوقع ارتفاع الأوقية بعد عام

وانخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف إلى 1970 دولارًا للأوقية يوم الجمعة، بعد أن أظهر تقرير الوظائف نموًا قويًا ومفاجئًا للوظائف في الولايات المتحدة. وتترقب الأسواق أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر، فيما يرى قلة من المستثمرين أنّ الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على صفقة من الحزبين من شأنها زيادة سقف الديون الفيدرالية، ما يهدئ المخاوف من حدوث تخلف تاريخي عن السداد في الولايات المتحدة.

وعلى مدار الأسبوع، تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق مكاسب بنسبة 1% تقريبًا، وهو أول تقدم أسبوعي لها منذ 4 أعوام.

ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند مستوى 1971.95 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 2047.51 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

وذكر عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه يمكن للأشخاص الذين يمتلكون فائضا من المال والذين يريدون الاستثمار على المدى البعيد، شراء الذهب في أي وقت كونه الملاذ الآمن.