سعر الذهب بالسعودية في نهاية تعاملات اليوم.. ارتفاع مستمر

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا، بنحو 2.5 ريال سعودي في الجرام، وسط توقعات بمزيد من الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الذهب في السعودية بنهاية المعاملات اليوم الجمعة، وفق ما ذكر بموقع عكاظ السعودية.

أسعار الذهب في السعودية

وجاء سعر الذهب في السعودية كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بسعر 238.4 ريال سعودي، ما يوازي 63.5 دولار، مقابل 235.9 ريال، ما يعادل 62.9 دولار

بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 21، عند نحو 208.6 ريال، ما يعادل 55.65 دولار، مقابل 206.4 ريا،ل أي ما يوازي 55 دولارا صباح اليوم.

وسجل سعر الذهب عيار 18 في نهاية المعاملات اليوم بالسعودية، ارتفاعا؛ إذ يسجل حاليا 178.8 ريال، أي ما يوازي 47.70 دولار، مقابل 176.9 ريال، ما يعادل 47.19 دولار صباح اليوم.

ويرتبط سعر الذهب في السعودية بسعر العملة المحلية الريال السعودي مقابل الدولار، بالإضافة إلى عوامل إضافية تتضمن المصنعية، أو المصدر، والعلامة التجارية للمشغولات الذهبية.

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، تنتشر أماكن بيع الذهب المستعمل؛ إذ سجل الذهب عيار 21 نحو 203 ريالات سعودية، بينما يباع سعر الذهب المستعمل عير 18 بنحو 173.8 ريال.

ويرجع سبب انتشار الذهب المستعمل إلى أنه يُباع بدون مصنعية، فيكون بسعر أقل مقارنة بالجديد.

سعر السبيكة الذهب في السعودية

ومن أنواع الذهب المنتشرة بالمملكة، السبائك الذهبية التي تُباع بالمحلات، بداية من الـ10 جرامات وحتى الكيلو جرام.

سعر السبيكة الذهب 10 جرامات في السعودية، 2451.5 ريال، ما يعادل 653.75 دولار.

سعر السبيكة الذهب 20 جرامًا في السعودية، 4869.7 ريال، ما يوازي 1298.6 دولار.

سعر السبيكة الذهب في السعودية 50 جرام، بسعر 12.090 ألف ريال، مقابل 3224 دولارا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الذهب في السعودية إلى 240.148 ألف ريال سعودي.