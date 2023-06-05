تشريح جثة مراهقة توفيت إثر إصابتها بحالة أعياء شديدة في مصر القديمة

قررت النيابة العامة تشريح جثة مراهقة تدعى، «فاطمة أبو العنين. أ» مواليد أغسطس 2008، إذ توفيت داخل معهد السموم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة إثر إصاباتها بحاله أعياء شديدة في ظروف غامضة وكذلك أخذ عينات من جثمان المتوفية وإرسالها الي المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

استدعاء والدي المتوفية لسماع أقوالهما

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء والدي المتوفية لسماع أقوالهما حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانا يتهما أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه

إخطار من معهد السموم

تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من معهد السموم بدائرة قسم الشرطة بوصول مراهقة مصابة بحالة أعياء شديدة ووفاتها أثناء محاولة إسعافها، وبالانتقال تبين العثور علي جثة مراهقة تدعى «فاطمة أبو العنين أ»، مواليد 2008 ، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتمّ التحفظ على ملابسها ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.