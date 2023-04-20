«الطب الشرعي»: 3 غرز بالرأس وإصابات متفرقة بالجسم سبب وفاة «مراهقة» عين شمس

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة مراهقة تدعى «مديحة. أ. ج» 15 عاما في منطقة عين شمس، بعد إجراء الصفة التشريحية، بناءا على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، أن الوفاة جنائيا، وأن المجني عليها تعرضت للضرب والتعذيب منذ فترة، وتعاني من أثاره، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بتلك الإصابات.

وتابع التقرير، أنه جرى رصد وجود 3 غرز بالرأس، بالإضافة إلى إصابات في باقي أجزاء الجسم، مؤكدا أنه المجني عليها تعرضت للتعذيب والضرب وأنه سبب الوفاة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، إخطارا من المستشفى بوصول مراهقة تدعى «مديحة. أ. ج» 15 عاما جثة هامدة، وبالكشف الظاهري على الجثة، تبين وجود إصابات وأثار تعرضها للتعذيب، وبالانتقال تبين صحة ما جاء بالتقرير، وجرى التحفظ على والدها وشقيقها للعرض على النيابة العامة.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.