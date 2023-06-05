«الغرف السياحية»: عدد السياح العرب الوافدين لمصر هذا العام سيكون الأعلى منذ 2019

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية وحجم الطلب على زيارة مصر، فإنّ أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال العام الجاري ستكون الأعلى منذ عام 2019، وهو العام الذي زار فيه مصر أكبر عدد من السياح العرب في تاريخها.

تدفقات عربية كبيرة تصل إلى مصر خلال الصيف

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنّ هناك تدفقات سياحية كبيرة ستصل إلى مصر خلال الصيف الجاري من عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية وليبيا والإمارات والكويت، موضحا أنّ الشهر الجاري شهد تواجد أعداد جيدة من السياح العرب، ما رفع نسب الإشغال بفنادق العاصمة المصرية القاهرة لتصل حاليا إلى أكثر من 80%حاليا.

وأكد أنّ نسب الإشغال بفنادق القاهرة بداية من شهر يوليو المقبل ستصل إلى أكثر من 95% وستستمر على هذا المنوال حتى نهاية أغسطس 2023، موضحا أنّ السياحة العربية سترفع نسب الإشغال بفنادق الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة.

زيادة نسب الإشغال بالمنشآت والمطاعم السياحية

وأشار فتحى إلى أنّ السياحة العربية التي بدأت في القدوم لمصر بشكل جيد بداية من أواخر شهر مايو الجاري، رفعت نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية، خاصة الموجودة في القاهرة والجيزة، موضحا أنّ نسب الإشغال بتلك المنشآت خلال يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع تصل إلى نحو 90%.