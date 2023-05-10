 حملة ليلية تستهدف المنشآت غير السياحية بالجيزة

نفذت محافظة الجيزة، من خلال الإدارة العامة للسياحة بالتعاون مع حي الدقي وإدارة شرطة المرافق، حملة ليلية استهدفت المنشآت غير السياحية التي تمارس نشاطا سياحيا بدون ترخيص، ومرت اللجنة على 7 منشآت وردت ضدها شكاوى من المواطنين بإشغال الشارع والطريق العام والتسبب في إزعاج المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لضبط هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تحقيقا للانضباط.

تحرير محاضر للمنشآت

وحررت الأجهزة المختصة من مديرية القوى العاملة وإدارة شؤون البيئة ورخص المحال، محاضر للمنشآت المخالفة وغلق غير المرخص وتمت الحملة بإشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، ومحمود زين العابدين مدير الإدارة العامة للسياحة، وعلاء أبوزيد وكيل الإدارة العامة للسياحة، والمقدم محمود العجيزي بإدارة شرطة المرافق، وأعضاء اللجنة من الإدارة العامة للسياحة.

رفع كفاءة المناطق والطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير

وفي سياق منفصل، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة مراعاة عدد من العوامل الرئيسية في أعمال التطوير المقرر تنفيذها في المحافظة، مؤكداً أن المحافظة حريصة علي رفع كفاءة وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية، في إطار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق والطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير.