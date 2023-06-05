المدينة المنورة تستقبل ضيوف الرحمن بتوزيع الورود والتمر

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، إن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، يشهد وصول الرحلات من مختلف أنحاء العالم، في مشهد إيماني بديع، وسط توزيع العاملين بالمطار والورد والعجوة على الحجاج.

ويواصل ضيوف الرحمن، التوافد على المدينة المنورة، استعداداً لأداء مناسك الحج بمكة المكرمة، حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن على زيارة قبر الرسول والصلاة في المسجد النبوي بـ المدينة المنورة، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

وتستقبل الجهات ذات العلاقة في المطار حجاجَ بيتِ الله الحرام بالورد المديني والتمر، ودعوات تصدح بأن يَمُنَّ اللهُ عليهم بأداء مناسك الحج وأن يتقبلَ منهم صالحَ أعمالهم، وسط تنفيذ جميع الجهات المعنية بأعمال الحج خططها التشغيلية والتنفيذية للتيسير على ضيوف الرحمن.