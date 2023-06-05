خبيرة نقل تكشف تفاصيل مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية

تعمل وزارة النقل، على مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فداناً بميناء الإسكندرية، في إطار خطتها لتطوير المواني المصرية، وهو ما يهدف إلى إنشاء منطقة متكاملة ومواني نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية بتكلفة مليار جنيه تقريبا، وفق تقرير رسمي للوزارة.

وقالت الدكتورة هبة الجزار، أستاذ إدارة النقل بكلية النقل الدولي واللوجستيات، إن المشروعات التي تُنفذ حالياً تعد من أهم المقومات الرئيسية لتأسيس منطقة لوجستية، لأن الموقع الاستراتيجي أحد أهم المقومات، فيجب أن تكون المنطقة اللوجستية موجودة في موقع استراتيجي يسهل الوصول إليها من مختلف الاتجاهات، وتتوفر فيها وسائل النقل والاتصالات الحديثة.

تتوافر البنية التحتية

مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فداناً تقريباً بميناء الإسكندرية، تتوافر بها البنية التحتية التي تعمل عليها وزارة النقل، من حيث الطرق والجسور والموانئ والخدمات الأخرى اللازمة للنقل والتخزين والتوزيع.

توفير الحلول اللوجستية المناسبة للعملاء

ونوهت الدكتورة هبة الجزار في تصريحها لـ«الوطن»، إلى أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تشمل التخزين والتوزيع والنقل والتغليف والتخليص الجمركي والخدمات المالية والإدارية الأخرى المتعلقة بالعمليات اللوجستية، فضلاً عن ضرورة توافر فريق عملي مدرب وذو خبرة عالية في مجال اللوجستيات، ويجب أن تكون لديهم المعرفة والمهارات اللازمة لتوفير الحلول المناسبة للعملاء وتحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف.

وأكدت الدكتورة هبة الجزار، أن من أبرز مقومات المنطقة اللوجستية، التعاون والتنسيق بين المؤسسات اللوجستية والحكومية، وضرورة تبادل المعلومات والخبرات والمعايير اللوجستية الموحدة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الشركات والمؤسسات المختلفة.