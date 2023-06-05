تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 643 شاحنة و60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 320 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 323 شاحنة و10 سيارات.

تداول 345 شاحنة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين «بوسيدون اكسبريس وأمل»، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة بينما غادرت ثلاث سفن وهي «بوسيدون اكسبريس، أمل والقاهرة»، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1750 طن بضائع و345 شاحنة، فضلا عن رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي «آيلة، بريدج وسينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2540 راكبا بموانيها.