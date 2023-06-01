7 نصائح لسائقي سيارات الغاز الطبيعي.. بينها استخدام مياه تبريد خاصة

تسبب حادث ميكروباص الموت على الطريق الأوسطى مساء أمس، في حالة من الحزن والحسرة لأسر المتوفين والمصابين نظرا للمشاهد المؤلمة التي أعقبت انفجار أنبوبة الغاز بالسيارة، ونتج عنها وفاة 9 من ركاب وإصابة 3 آخرين.

وتستعرض «الوطن»، نصائح للسائقين للتعامل الجيد مع السيارات التي تعمل بالغاز من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، وكذلك المركبة من التلف، وفقًا لتصريحات مهندس السيارات خالد محمد، وهي كالتالي:

نصائح لسائقي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي

- ضرورة تشغيل السيارة الغاز في بداية اليوم على البنزين لمدة دقائق قبل أن يتم تحويل العمل للغاز الطبيعي بعد دقائق من حركة السيارة.

- قبل إيقاف السيارة لابد تشغيلها على البنزين أيضا والتحويل من الغاز الطبيعي للوقود السائل قبل دقائق من إيقاف حركة السيارة حيث أن ذلك يساهم في عدم تعرض السيارة لأي أعطال.

- السرعة الزائدة وعدم الاهتمام بحالة السيارة يؤثر بالسلب عليها وأن الاستخدام الرشيد لمحرك السيارة يعد من أهم الطرق للحفاظ عليها.

الصيانة الدورية للسيارة

- الصيانة الدورية للسيارة التي تعمل بالغاز وفي المواعيد المخصصة لها، من أهم الطرق التي يجب أن يتبعها مالك السيارة للحفاظ على المحرك من التلف أو التأثر بأي شئ سلبي.

- استخدام مياه التبريد الخاصة بالسيارة والت يوصي بها المُصنع، من أكثر الأشياء التي تحافظ على عمر المحرك.

- استخدام المياه العادية للسيارة تصرف خاطئ، إذ إن المياه العادية تحتوي على معادن ومكونين آخرين يمكن أن تؤثر بالسلب على المحرك.

- ضرورة استخدام زيت السيارات المناسب لها، وفق ما أوصى به المصنع أو طبقًا لتوصيات الشركة التي قامت بعمليات تحويل السيارة للغاز الطبيعي، وكذلك الزيوت خاصة بالسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أفضل في حال استخدامها من الزيوت العادية.